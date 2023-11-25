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Сегодня, 22:07

Лепехин: «Ухода Малкома недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на победу петербуржцев над «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ (3:0).

«Команда выигрывает много матчей за счет класса своих игроков, так случилось и сегодня. Иногда переоценка своих возможностей может сыграть злую шутку с «Зенитом». Если команда настраивается должным образом на матч, то проблем не бывает. Нынешнюю игру «Зенита» можно сравнить со «Спартаком» в девяностые годы. Если «Зенит» и проигрывает, то это просто стечение обстоятельств. Многие думали, что команда сдаст свои позиции после ухода Малкома, но этого не случилось. Одного ухода Малкома определенно недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые все равно сильнее всех остальных клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

«Зенит» после 16 матчей набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Локомотиву». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-uhoda-malkoma-nedostatochno-chtoby-zenit-poteryal-svoi-pozitsii-v-rpl/
Константин Лепехин
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 12 1 3
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