Соболев — о матче с «Балтикой»: «Рад помочь команде одержать победу в снежки»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Соболев отдал две голевые передачи.

«Всех поздравляю с победой. Тяжелая игра. Рад выйти в стартовом составе и помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело. Идем дальше», — приводит слова Соболева пресс-служба клуба.

Матч в Калининграде проходил при сильном снегопаде.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 3 декабря команда на выезде сыграет с «Ахматом».