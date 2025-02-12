Лепехин: «Зенит» наиграл на свои три гола в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Можно ли сделать какие-то выводы после этой игры? Это был товарищеский матч, поэтому не стоит входить в какое-то заблуждение, исходя из счета. Думаю, что в сезоне все может быть иначе. Ну а если говорить об этом матче, то «Зенит» был сильнее и наиграл на свои три гола. С первых минут играл не основной состав «Спартака»? Лично для меня нет особой разницы, кто играет в первом тайме, а кто — во втором. Играет «Спартак» против «Зенита». Но я повторюсь, что рассматриваю эту игру исключительно как подготовительную, поэтому объективно оценить силы команд по ней просто нельзя. «Зенит», может быть, выставил стартовый состав, на который будет делаться ставка во второй части РПЛ», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

«Спартак» проведет свой первый поединок в РПЛ после зимней паузы 2 марта дома против «Оренбурга». «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.