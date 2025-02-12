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«Ботафого» продолжает переговоры по Бителло с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Ботафого» продолжает переговоры с «Динамо» по поводу возможного трансфера полузащитника Бителло.

В настоящий момент неясно, смогут ли стороны договориться о сделке: все зависит от готовности бразильцев пойти на условия московского клуба. Пока что стороны не достигли согласия.

Ранее издание Mundo Bola сообщило, что команды достигли прогресса в переговорах. Как утверждает источник, для того чтобы получить Бителло, «Ботафого» нужно будет заплатить половину суммы за игрока в этом году, а остальное — в рассрочку.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В сезоне-2024/25 бразилец забил 1 гол и сделал 10 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

В январе сообщалось, что 25-летний бразилец близок к переходу в «Ботафого». Игрок не вернулся в расположение «Динамо» к началу зимних сборов, которые начались 13 января. Футболист присоединился к команде лишь 26 января.

Бителло вернулся в &laquo;Динамо&raquo;.Бителло — минус деньги и репутация. Возвращение бразильца в «Динамо» — хороший сигнал для российского футбола
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
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17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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П
Педро
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Зенит

 4
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Крылья Советов

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И К Ж
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Рубин

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