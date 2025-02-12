«Ботафого» продолжает переговоры по Бителло с «Динамо»

По информации «СЭ», «Ботафого» продолжает переговоры с «Динамо» по поводу возможного трансфера полузащитника Бителло.

В настоящий момент неясно, смогут ли стороны договориться о сделке: все зависит от готовности бразильцев пойти на условия московского клуба. Пока что стороны не достигли согласия.

Ранее издание Mundo Bola сообщило, что команды достигли прогресса в переговорах. Как утверждает источник, для того чтобы получить Бителло, «Ботафого» нужно будет заплатить половину суммы за игрока в этом году, а остальное — в рассрочку.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В сезоне-2024/25 бразилец забил 1 гол и сделал 10 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

В январе сообщалось, что 25-летний бразилец близок к переходу в «Ботафого». Игрок не вернулся в расположение «Динамо» к началу зимних сборов, которые начались 13 января. Футболист присоединился к команде лишь 26 января.