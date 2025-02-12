Горшков назвал клуб, способный конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков порассуждал о главных конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в сезоне-2024/25 РПЛ.

«Думаю, «Спартак» становится главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Учитывая, что они хорошо провели концовку осенней части сезона и что сейчас команда качественно усиливается. Рядом с «Зенитом», конечно, еще и «Краснодар», поэтому их списывать со счетов не стоит.

Но «Спартак» все-таки более явный конкурент «Зенита» за победу в чемпионате. В основном за счет обнадеживающей игры перед зимней паузой. Видно, что в их игре что-то срослось и появилась какая-то химия. Футболисты стали здорово проявлять себя. Поэтому весной «Зениту» в борьбе за чемпионство стоит ожидать большей конкуренции именно от «Спартака», нежели от «Краснодара», — сказал Горшков Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице. Следом расположился «Зенит» (39), отстающий из-за дополнительных показателей. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).