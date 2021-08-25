Леонид Слуцкий: «Рубин» далеко не единственный клуб в РПЛ, который выступил за полную отмену лимита»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто из клубов Тинькофф РПЛ выступил за отмену лимита на легионеров.

«Рубин» далеко не единственный клуб в РПЛ, который выступил за полную отмену лимита, — сказал Слуцкий. — Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию за полную отмену лимита. Это и «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА. Мы далеко не единственный клуб.



Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию, и я тоже на протяжении многих лет объяснял свою позицию, ратуя за отмену лимита. Я за то, чтобы россияне конкурировали с иностранцами за место в составе на абсолютно равных основаниях».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.