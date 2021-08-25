Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Селихова и операции Маслова

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о восстановлении защитника Павла Маслова и голкипера Александра Селихова.

«Маслов? К сожалению, новости плохие. Он достаточно неплохо восстанавливался, подходил к сезону, но произошел рецидив. Ему требуется операция на обоих сухожилиях. Сейчас он находится в Финляндии и в скором времени вернется в Россию для восстановления.

Селихов? У него дела хорошо, он неделя за неделей восстанавливается, прибавляет. Сейчас уже работает на поле с тренером вратарей, практически выполняет общую нагрузку. Думаю, после перерыва на матчи сборных можем ожидать его в общей группе. До его выхода на поле осталось две-три недели», — сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что в матче пятого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.