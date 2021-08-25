«Зенит» объяснил, почему матч с ЦСКА посетит только тысяча человек

«Зенит» в среду, 25 августа, объявил, что игру шестого тура Тинькофф Российской премьер-лиги с ЦСКА смогут посетить не более тысячи зрителей.

«СЭ» приводит комментарий невского клуба о ситуации с распределением билетов на матч.

«К сожалению, количество зрителей остается минимальным, но команде важна любая поддержка болельщиков, — заявили в клубе. — Поэтому разрешенная квота будет равномерно распределена среди владельцев абонементов разных категорий — это будет случайная выборка. Соответственно далее будут разосланы пригласительные билеты. Мы понимаем, что большая часть болельщиков остается без футбола. «Зенит» делает все, чтобы изменить ситуацию, также мы разрабатываем достойную систему компенсации за пропущенные игры».

Встреча с ЦСКА состоится в четверг, 26 августа, на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени. Гостевая квота на игру будет выделена согласно регламенту.