Леонид Слуцкий рассказал о реакции на рекорд Артема Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о реакции на рекорд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» (4:1) Дзюба забил гол, который стал для него 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Поздравил ли Дзюбу с рекордом? Веретенникова, конечно, поздравили, тут вопросов нет. Я сразу лайкнул пост, где Дзюба и Веретенников были на одной фотографии», — сказал Слуцкий.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах РПЛ.