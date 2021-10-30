Леонид Слуцкий рассказал о реакции на рекорд Артема Дзюбы
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о реакции на рекорд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» (4:1) Дзюба забил гол, который стал для него 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).
«Поздравил ли Дзюбу с рекордом? Веретенникова, конечно, поздравили, тут вопросов нет. Я сразу лайкнул пост, где Дзюба и Веретенников были на одной фотографии», — сказал Слуцкий.
В текущем сезоне 33-летний Дзюба забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю