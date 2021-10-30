Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Рубином»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение команды от «Рубина» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Достаточно неплохая игра ЦСКА. Если мы уберем последние минуты, то были ближе к победе. Но пропустили в концовке, что неприятно. Обидно. Но это футбол.
Замена Мухина — это исключительно желтая карточка, чтобы он не получил вторую", — сказал Березуцкий.
«Рубин» поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету казанцев 19 очков в 13 матчах. ЦСКА занимает 3-ю строчку с 23 очками в 13 играх.
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