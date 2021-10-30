Александр Шикунов: «Тедеско быстрее Руя разобрался, какие у него игроки»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» объяснил, почему при Доменико Тедеско красно-белые смогли занять второе место.

— Руй Витория может посетовать на то, что ему не приобрели нужных футболистов?

— Наверное, он высказывал какие-то пожелания. Все же видят, что проблема правого защитника по-прежнему актуальна. Есть сложности в середине поля. Но мы не знаем, как у него велся диалог с руководством по потенциальным новичкам. Может быть, он и с нынешними исполнителями готов был работать. А потом вдруг осознал, что у него не получается с играть с ними в свой футбол.

— В этом плане Тедеско оказался более гибким?

— Да. Он быстрее разобрался в ситуации, его футбол принес «Спартаку» максимум. Кроме того, у Витории, мне кажется, все-таки не тот характер.

— Не тот?

— Ну да. Здесь надо более жестко и агрессивно вести себя с футболистами. Тедеско импульсивный, заводил подопечных. А Витория какой-то спокойный. На него смотришь, и кажется, что он потерян, не понимает, что происходит.

— Значит, этому «Спартаку» нужен прежде всего мотиватор?

— Да, конечно. Надо мотивировать, правильно выстраивать, каждому объяснять его маневр на поле. При Тедеско все знали, что они должны делать во время матча. Да, может быть, не всем нравился тот футбол «Спартака», но итоговое второе место все оправдывает. Причем у Тедеско тоже не было плана Б. Не дай бог, красно-белые начинали проигрывать — и все... Не выправляли ситуацию. Та команда могла по три мяча получить от «Тамбова» и Тулы. То есть если у Доменико схема работала — то все ОК. А если давала сбой, москвичи очки теряли, не могли перестроиться.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года, при немецком специалисте красно-белые заняли второе место по итогам сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ. Тедеско покинул свой пост по истечении контракта, с сезона-2021/22 главным тренером «Спартака» является Руй Витория.

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