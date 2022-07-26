«Это бред». Федун прокомментировал слухи, что он покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что он покинет пост председателя совета директоров клуба.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — сказал Федун «РБК Спорт».

Ранее Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА» сообщал, что управлением клуба займется представитель титульного спонсора клуба — компании «Лукойл».

В июне появилась информация, что Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака».