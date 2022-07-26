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Сегодня, 17:55

«Это бред». Федун прокомментировал слухи, что он покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что он покинет пост председателя совета директоров клуба.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — сказал Федун «РБК Спорт».

Ранее Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА» сообщал, что управлением клуба займется представитель титульного спонсора клуба — компании «Лукойл».

В июне появилась информация, что Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака».

Источник: https://sportrbc.ru/news/62dffb549a79476ba84964b2
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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