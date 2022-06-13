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Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака»

Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В совете директоров «Спартака» произойдут изменения, утверждает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

Кроме того, по данным источника, формированием нового состава совета директоров займется титульный спонсор клуба — компания «Лукойл». Ранее кандидатов утверждал лично владелец красно-белых Леонид Федун.

По информации на июнь 2021 года, в совет директоров кроме Федуна входили: его брат Андрей Федун, Юсуф Алекперов — сын бывшего главы «Лукойла» и одного из акционеров клуба Вагита Алекперова, Александр Матыцын — первый вице-президент «Лукойла», Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ Первого канала.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в премьер-лиге и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. 9 июля в Санкт-Петербурге «Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля должен сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок страны.

Источник: https://t.me/spartakoz/6578
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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