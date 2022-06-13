Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака»

В совете директоров «Спартака» произойдут изменения, утверждает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

Кроме того, по данным источника, формированием нового состава совета директоров займется титульный спонсор клуба — компания «Лукойл». Ранее кандидатов утверждал лично владелец красно-белых Леонид Федун.

По информации на июнь 2021 года, в совет директоров кроме Федуна входили: его брат Андрей Федун, Юсуф Алекперов — сын бывшего главы «Лукойла» и одного из акционеров клуба Вагита Алекперова, Александр Матыцын — первый вице-президент «Лукойла», Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ Первого канала.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в премьер-лиге и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. 9 июля в Санкт-Петербурге «Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля должен сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок страны.