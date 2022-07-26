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Сегодня, 15:25

Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров клуба, утверждает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По данным источника, управлением клуба займется представитель титульного спонсора клуба — компании «Лукойл», им может стать первый вице-президент Александр Матыцын. В свою очередь, на время передачи дел Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

В июне появилась информация, что Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака».

Источник: t.me/spartakoz
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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