Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров клуба, утверждает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По данным источника, управлением клуба займется представитель титульного спонсора клуба — компании «Лукойл», им может стать первый вице-президент Александр Матыцын. В свою очередь, на время передачи дел Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

В июне появилась информация, что Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров «Спартака».