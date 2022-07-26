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Nike отправил РПЛ мячи на новый сезон. Лига ищет нового технического спонсора

Nike отправил в Россию партию новых мячей для РПЛ на сезон-2022/23
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», Nike отправил в Россию партию новых мячей для РПЛ на сезон-2022/23. В пресс-службе Лиги подтвердили эту информацию и рассказали подробности отношений с американским техническим спонсором.

«Контракт РПЛ с компанией Nike истекает в этом сезоне. При этом Лиге, несмотря на сложности, связанные с их уходом с российского рынка, удалось договориться с компанией о поставке мячей на новый сезон.

Сейчас мячи находятся на пути в Россию. Мы ожидаем, что с учетом сложной логистики новые мячи придут в Лигу, а затем будут отправлены клубам в августе.

Перед менеджментом Лиги стоит задача поиска нового технического партнера. Переговоры уже идут, но подробности по понятным причинам раскрывать рано», — заявили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

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