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Леонид Федун: «Футбол без зрителей — это не футбол. Клуб готов выпускать маски и раздавать всем на входе»

18:23
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предложения президента ЦСКА Евгения Гинера и президента «Урала» Григория Иванова проводить матчи со зрителями.

— Футбол без зрителей — это не футбол, это тренировочный турнир, — приводит РБК слова Федуна. — Сегодня Собянин уже сказал, что начинаются послабления, поскольку болезнь уже отступает, и по своему опыту могу сказать, что больницы уже готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ.

Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе.

«Финал Кубка — праздник. Пусть он пройдет со зрителями». Президент «Урала» сделал громкое предложение // Глава совета директоров «Локо»: «Матчи со зрителями? Послушайте, что вчера сказал Президент»

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ece78b19a7947cf742ea8e1?ruid=uUjlA17EUBVTsXQdA7iCAg==

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