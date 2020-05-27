Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предложения президента ЦСКА Евгения Гинера и президента «Урала» Григория Иванова проводить матчи со зрителями.

— Футбол без зрителей — это не футбол, это тренировочный турнир, — приводит РБК слова Федуна. — Сегодня Собянин уже сказал, что начинаются послабления, поскольку болезнь уже отступает, и по своему опыту могу сказать, что больницы уже готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ.

Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе.

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