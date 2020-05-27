Глава совета директоров «Локо»: «Матчи со зрителями? Послушайте, что вчера сказал Президент»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложения президента ЦСКА Евгения Гинера и президента «Урала» Григория Иванова проводить матчи со зрителями.

— Мое мнение следующее. Послушайте, что вчера говорил президент страны. Конечно, все мы настроены на то, чтобы зрители присутствовали на трибунах. Но давайте слушать специалистов, Роспотребнадзор. Как они порекомендуют, так и надо действовать.

Мы же неотъемлемая часть страны. Чемпионат будем проводить в системе тех решений, которые будут приниматься, — сказал Мещеряков. (Виталий Айрапетов)

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