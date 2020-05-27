Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» предложил провести финальный матч Кубка России-2019/20 со зрителями — полностью или частично заполнив стадион.

— Финал Кубка России — большой праздник для всех болельщиков и команд. Для популяризации футбола в стране, в регионе, если позволит эпидемическая ситуация, мы хотели бы провести игру со зрителями. Если будет принято такое решение, стадион будет заполнен, — отметил Иванов.

Думаю, вероятность существует, потому что мы видим: ограничения снимаются, и все постепенно возвращаемся к привычной жизни. В случае необходимости готовы ввести особый контроль на посещение финала. Может быть заполнить не весь стадион, а только его часть, чтобы люди не сидели рядом и соблюдали необходимую социальную дистанцию. Здоровье людей всегда будет на первом месте. (Александр Бобров)