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Сегодня, 14:01

Леандро Фернандес считает, что «Динамо» станет чемпионом в ближайшие три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» Леонардо Фернандес высказался о гегемонии «Зенита», а также заявил, что бело-голубые станут чемпионами в ближайшее время.

«На каком месте было бы «Динамо» в аргентинском чемпионате? Сложно сказать, но думаю, что в топ-3 были бы точно. Почему нет? Хотя лиги абсолютно разные, безусловно. И климат сильно влияет, и другие мелочи. Меня не удивляет, что «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России, ведь они всегда были сильной командой. Важно понимать, что это футбол и все возможно, но рано или поздно их гегемония закончится. Чемпионство «Динамо» уже очень близко, в ближайшие три года, думаю, они достигнут этого. Вспомните, как долго Аргентина не могла стать чемпионом мира, но они сделали это в Катаре! То же самое произойдет и с «Динамо» совсем скоро», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

«Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. От третьего места, на котором располагается «Ростов», бело-голубые отстают на шесть очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leandro-fernandes-v-blizhajshee-tri-goda-dinamo-stanet-chempionom/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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