Леандро Фернандес считает, что «Динамо» станет чемпионом в ближайшие три года

Бывший защитник московского «Динамо» Леонардо Фернандес высказался о гегемонии «Зенита», а также заявил, что бело-голубые станут чемпионами в ближайшее время.

«На каком месте было бы «Динамо» в аргентинском чемпионате? Сложно сказать, но думаю, что в топ-3 были бы точно. Почему нет? Хотя лиги абсолютно разные, безусловно. И климат сильно влияет, и другие мелочи. Меня не удивляет, что «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России, ведь они всегда были сильной командой. Важно понимать, что это футбол и все возможно, но рано или поздно их гегемония закончится. Чемпионство «Динамо» уже очень близко, в ближайшие три года, думаю, они достигнут этого. Вспомните, как долго Аргентина не могла стать чемпионом мира, но они сделали это в Катаре! То же самое произойдет и с «Динамо» совсем скоро», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

«Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. От третьего места, на котором располагается «Ростов», бело-голубые отстают на шесть очков.