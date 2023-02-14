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Сегодня, 14:04

В «Коньяспоре» отреагировали на новость об интересе к нападающему «Ростова» Полозу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Коньяспора» Сулейман Огуз прокомментировал новость о том, что нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз попал в сферу интересов турецкого клуба.

«Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен», — приводит слова Огуза Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел за «Ростов» 20 матчей и забил 9 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-v-konyaspore-otreagirovali-na-novost-ob-interese-k-napadayushchemu-rostova-polozu
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