В «Коньяспоре» отреагировали на новость об интересе к нападающему «Ростова» Полозу
Спортивный директор «Коньяспора» Сулейман Огуз прокомментировал новость о том, что нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз попал в сферу интересов турецкого клуба.
«Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен», — приводит слова Огуза Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел за «Ростов» 20 матчей и забил 9 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
Новости