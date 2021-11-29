Ларс Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива»

Известный немецкий специалист Ларс Корнетка займет должность руководителя по спорту и развитию футбольного клуба «Локомотив». Ральф Рангник, занимавший данную позицию ранее, возглавил английский «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера, сообщает сайт «Локо».

Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника. С ним специалист активно сотрудничал в «Хоффенхайме», «Шальке 04» и «Ред Булл Лейпциг», начиная с 2007 года.

Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии.