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Стукалов — о ничьей со «Спартаком»: «Мы теряем очки там, где не должны»

20:03
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Комментарий по игре?

— Мы теряем очки там, где не должны.

— Как объясните отсутствие моментов у обеих команд в первом тайме?

— Понятно, что у Спартака состав из игроков более высокого класса. У нас была задача сыграть на ноль. Мы понимали, что соперник играл на неделе с «Наполи». Сложно нашим командам переключаться на чемпионат. Мы ставили перед игроками задачу сыграть максимально организовано. Пока есть какая-то свежесть, забивать мячи. Контригра у нас не получалась. В перерыве мы поправили эту ситуацию.

«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры