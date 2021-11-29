Стукалов — о ничьей со «Спартаком»: «Мы теряем очки там, где не должны»
20:03
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).
— Комментарий по игре?
— Мы теряем очки там, где не должны.
— Как объясните отсутствие моментов у обеих команд в первом тайме?
— Понятно, что у Спартака состав из игроков более высокого класса. У нас была задача сыграть на ноль. Мы понимали, что соперник играл на неделе с «Наполи». Сложно нашим командам переключаться на чемпионат. Мы ставили перед игроками задачу сыграть максимально организовано. Пока есть какая-то свежесть, забивать мячи. Контригра у нас не получалась. В перерыве мы поправили эту ситуацию.
«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.
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