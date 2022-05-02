Лантратов пожелал здоровья и скорейшего возвращения Беленову

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал фол одноклубника Эльмира Набиуллина, после которого вратарь «Уфы» Александр Беленов не смог продолжить матч 27-го тура Тинькофф РПЛ из-за травмы. Матч завершился вничью 1:1.

«Это прямая красная карточка. Как еще могу относиться? Сане здоровья! Самое главное, чтобы все обошлось и он скорее вернулся в строй», — сказал Лантратов «СЭ».

Беленов покинул поле на 15-й минуте, вместо него на поле вышел Антон Чичкан.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» остается в зоне вылета — 15-е место и 23 очка.