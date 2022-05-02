Полузащитник «Химок» Мирзов назвал обидной ничью с «Уфой»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Исход матча? Конечно, обидно. На 90-й минуте пенальти ставят, и после него пропускаем. Что здесь еще можно сказать? Перспективы «Химок»? Нужно без стыков оставаться, а там уже посмотрим. Осталось три игры, нужно выигрывать, выкладываться. Особый настрой на «Спартак»? Будет настрой на победу, как и в других матчах», — сказал Мирзов «СЭ».

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч подмосковная команда проведет 7 мая против «Зенита» в гостях.