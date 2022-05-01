Вратарь «Уфы» Александр Беленов получил травму в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Голкипер покинул поле на 15-й минуте, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.

Беленов принял участие во всех матчах «Уфы» в сезоне, игра с «Химками» стала для него 27-й в этом розыгрыше чемпионата России. В предыдущих 26 встречах вратарь пропустил 37 голов и трижды отыграл на ноль.