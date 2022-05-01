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«Химки» — «Уфа»: Беленов получил травму и не смог продолжить матч после грубого фола Набиуллина

Вратарь «Уфы» Беленов получил травму из-за грубого фола защитника «Химок» Набиуллина
Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов получил травму в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Голкипер покинул поле на 15-й минуте, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.

Беленов принял участие во всех матчах «Уфы» в сезоне, игра с «Химками» стала для него 27-й в этом розыгрыше чемпионата России. В предыдущих 26 встречах вратарь пропустил 37 голов и трижды отыграл на ноль.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Уфа

0
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
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