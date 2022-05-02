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Илья Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» высказался о возможности перехода в топ-клуб.

— Ты уже второй сезон в РПЛ, но не в топ-команде, которая борется за высокие места. Тебе это интересно или уже хочется попробовать себя повыше?

— Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется. Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили. В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать.

— А лично твои амбиции попробовать себя в топ-клубе... Они тебя вроде ждут...

— Это очень хорошо. Естественно, хочется попробовать себя.

— Будет ли спрос?

— Неправильно рассуждать об этом. У нас еще три игры, надо закончить чемпионат, а потом уже рассуждать.

26-летний голкипер выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей в Тинькофф РПЛ и 43 пропущенных гола (9 сухих матчей).

Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 2 миллиона евро.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Химки
4
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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