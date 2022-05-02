Илья Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» высказался о возможности перехода в топ-клуб.

— Ты уже второй сезон в РПЛ, но не в топ-команде, которая борется за высокие места. Тебе это интересно или уже хочется попробовать себя повыше?

— Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется. Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили. В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать.

— А лично твои амбиции попробовать себя в топ-клубе... Они тебя вроде ждут...

— Это очень хорошо. Естественно, хочется попробовать себя.

— Будет ли спрос?

— Неправильно рассуждать об этом. У нас еще три игры, надо закончить чемпионат, а потом уже рассуждать.

26-летний голкипер выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей в Тинькофф РПЛ и 43 пропущенных гола (9 сухих матчей).

Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 2 миллиона евро.