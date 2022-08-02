Промес — о матче с «Уралом»: «Не припомню, чтобы в Екатеринбурге нам было легко»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о настрое на матч 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Когда у соперника все еще ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — это всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы в Екатеринбурге нам было легко. Так что нужно не думать про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить.

Сопернику очень нужны очки, это будет интересный матч», — рассказал Промес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в Екатеринбурге 6 августа. Начало встречи — 15.00 (мск).