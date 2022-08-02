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Григорян: «Чем можно объяснить переход Пруцева в «Црвену»? Просто клуб играет в еврокубках»

Александр Григорян поделился мнением о возможном переходе Егора Пруцева в «Црвену Звезду»
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Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Егора Пруцева в «Црвену Звезду».

«Чем можно объяснить переход Пруцева в «Црвену»? Все легко: просто «Црвена» играет в еврокубках. Чемпионат Сербии слабее чемпионата России? Разве для человека, который хочет развиваться, столь принципиально такое небольшое различие в уровне? Да, наш чемпионат в целом сильнее, но тут надо знать о мотивах такого перехода. Если это его желание, то это можно объяснить участием в еврокубках, если это агентские игры, то даже не хочется это все объяснять.

«Црвена Звезда» является очень квалифицированной командой. На данный момент, я думаю, минимум бы в середине таблицы РПЛ этот клуб шел. Естественно, что «Црвена Звезда» и «Партизан» — лидеры сербского футбола, забивающие много голов и показывающие хороший футбол. Поэтому, для того чтобы усовершенствовать свои навыки, обрести уверенность в себе на уровне взрослого футбола, это очень хороший выбор. Я думаю, что если парень отказался от ряда предложений, в том числе от ЦСКА, то у него есть свой взгляд на развитие», — приводит слова Григоряна Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация, что Егор Пруцев согласовал долгосрочный контракт с «Црвеной Звездой».

За основную сочинскую команду Пруцев провел всего один матч. Это была игра против «Краснодара» (1:1) 26 сентября 2020 года.

За «Сочи-2» полузащитник провел 44 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/grigoryan-o-perehode-prutseva-v-tsrvenu-zvezdu-ochevidno-chto-on-poehal-tuda-ne-dengi-zarabatyivat
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