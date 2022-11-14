Кузьмичев — о назначении Галактионова: «Он принял этот вызов и точно решит задачу»

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера московского клуба.

«Этот выбор понятен, с учетом того что в «Локомотив» заходят люди из «Чертаново». Они прекрасно знают Галактионова. Дмитрий Поляцкин в свое время приглашал его работать в РФС, где он тренировал юношеские и молодежную сборные. Он везде, где работал, добивался положительного результата. С «НН», например. А для того чтобы перейти в команду, которая находится в такой сложной ситуации, надо иметь характер. Мне это нравится. Можно ведь было спокойно работать в Нижнем, где у него все более-менее неплохо складывалось, было стабильно. Но он принял этот вызов и точно решит задачу», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Также он ответил на вопрос, какие изменения произойдут в «Локомотиве» с приходом нового тренера.

«Я думаю, какой-то глобальной перестройки точно не будет. Потому что наши «немецкие друзья» очень хорошо потратились. Но очевидно, что одну-две позиции усилить надо, и они постараются это сделать. В любом случае команда будет выглядеть по-другому, она будет играть в футбол и набирать очки, в этом я не сомневаюсь», — добавил специалист.

13 ноября пресс-служба московского клуба сообщила о том, что Галактионов назначен главным тренером команды. Его контракт с «Локомотивом» будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.