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Кузьмичев — о назначении Галактионова: «Он принял этот вызов и точно решит задачу»

Алина Савинова
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Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера московского клуба.

«Этот выбор понятен, с учетом того что в «Локомотив» заходят люди из «Чертаново». Они прекрасно знают Галактионова. Дмитрий Поляцкин в свое время приглашал его работать в РФС, где он тренировал юношеские и молодежную сборные. Он везде, где работал, добивался положительного результата. С «НН», например. А для того чтобы перейти в команду, которая находится в такой сложной ситуации, надо иметь характер. Мне это нравится. Можно ведь было спокойно работать в Нижнем, где у него все более-менее неплохо складывалось, было стабильно. Но он принял этот вызов и точно решит задачу», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Также он ответил на вопрос, какие изменения произойдут в «Локомотиве» с приходом нового тренера.

«Я думаю, какой-то глобальной перестройки точно не будет. Потому что наши «немецкие друзья» очень хорошо потратились. Но очевидно, что одну-две позиции усилить надо, и они постараются это сделать. В любом случае команда будет выглядеть по-другому, она будет играть в футбол и набирать очки, в этом я не сомневаюсь», — добавил специалист.

13 ноября пресс-служба московского клуба сообщила о том, что Галактионов назначен главным тренером команды. Его контракт с «Локомотивом» будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-chtoby-pojti-v-ny-neshnij-lokomotiv-nado-imet-harakter-i-galaktionov-prinyal-e-tot-vy-zov/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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