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Петржела: «Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом. Против «Зенита» Семака у них нет шансов»

Петржела считает, что «Спартак» не выиграл бы у «Зенита» даже с Месси и Роналду в составе
Руслан Минаев
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

По словам чешского специалиста, красно-белым не помогли бы даже Хосеп Гвардиола, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» — никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали бы нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать. Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые стали обыгрывать питерский клуб и становиться чемпионами.

У них не было бы никаких шансов против команды Семака, которая без проблем так же стала бы чемпионом, несмотря на Гвардиолу, Роналду и Месси в составе «Спартака», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака выигрывал золотые медали РПЛ четыре сезона подряд.

В текущем сезоне питерский клуб лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-gvardiola-s-ronaldu-ne-sdelali-by-spartak-chempionom-u-nih-net-shansov-protiv-zenita/
Властимил Петржела
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
ФК Зенит
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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