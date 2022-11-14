Петржела: «Гвардиола с Роналду и Месси не сделали бы «Спартак» чемпионом. Против «Зенита» Семака у них нет шансов»

Петржела считает, что «Спартак» не выиграл бы у «Зенита» даже с Месси и Роналду в составе

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

По словам чешского специалиста, красно-белым не помогли бы даже Хосеп Гвардиола, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита» — никогда. Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали бы нынешнему «Зениту», они бы ничего не смогли сделать. Для такого тренера нужен хороший состав, а у них он не такой. Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые стали обыгрывать питерский клуб и становиться чемпионами.

У них не было бы никаких шансов против команды Семака, которая без проблем так же стала бы чемпионом, несмотря на Гвардиолу, Роналду и Месси в составе «Спартака», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака выигрывал золотые медали РПЛ четыре сезона подряд.

В текущем сезоне питерский клуб лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками.