Губерниев считает, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«У Галактионова ничего другого не остается. Он безусловно поможет. Состав очень хороший. Я предполагаю, что команда будет играть в футбол достаточно результативный. «Локомотив» начнет забивать и поднимется выше. Вопрос, на сколько. В любом случае приход нового тренера вдохнет в команду жизнь. Я уверен в этом на сто процентов. Тренер он неплохой, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Алексеевой Дарье.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера. Пресс-служба железнодорожников сообщила о контракте со специалистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.