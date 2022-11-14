Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Губерниев считает, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«У Галактионова ничего другого не остается. Он безусловно поможет. Состав очень хороший. Я предполагаю, что команда будет играть в футбол достаточно результативный. «Локомотив» начнет забивать и поднимется выше. Вопрос, на сколько. В любом случае приход нового тренера вдохнет в команду жизнь. Я уверен в этом на сто процентов. Тренер он неплохой, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Алексеевой Дарье.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера. Пресс-служба железнодорожников сообщила о контракте со специалистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
Михаил Галактионов
10
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: новый тренер — Галактионов
Нигматуллин — о Галактионове: «В «Локомотиве» его ждет та же участь, что и в «Нижнем Новгороде», — борьба за выживание»
Валерий Овчинников: «Единственный человек, кто мог справиться с «Локомотивом» — это Семин»
Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь
Председатель совета директоров «Локомотива» назвал Галактионова одним из наиболее перспективных тренеров в России
Тикнизян: «Назначение Галактионова? Пока ничего не комментирую»
Колосков не видит проблемы в совмещении работы Галактионова в «Локомотиве» и молодежной сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев — о назначении Галактионова: «Он принял этот вызов и точно решит задачу»

Михаил Кержаков: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости