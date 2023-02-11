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Агент Барбоза назвал Кузяева отличным игроком: «Не него точно будет спрос в Европе!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что футболист не может договориться с российским клубом о новом контракте.

«Кузяев — отличный игрок! Он сможет играть на высоком уровне в Европе. Было понятно, что он захочет попробовать себя в Европе. На него точно будет спрос в Европе!», — сказал Барбоза «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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