Кутепов пройдет обследование. Сроки восстановления будут определены позже

Защитник "Спартака" Илья Кутепов пройдет медицинское обследование в связи с проблемами мышц паховой области, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний футболист покинул расположение сборной России в Новогорске. Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к гостевой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта).

После обследования станет ясно о сроках восстановления Кутепова, информирует пресс-служба "Спартака". Проблемы с мышцами возникли после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).

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