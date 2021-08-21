Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал промежуточное первое место московской команды в Тинькофф РПЛ.

«Динамо» в этом сезоне, учитывая омоложение состава, очень хороший конкурент «Зениту». По крайней мере, я очень надеюсь на это. Очень хотелось бы, чтобы они были хотя бы в тройке. Главное, чтобы они попали в еврокубки. Это будет стимулировать и болельщиков, и саму команду, потому что это хороший путь развития игрокам. Когда они выходят на европейскую арену, за ними наблюдают, потому что сталкиваются с командами более высокого класса. Посмотрим еще, как завтра «Рубин» сыграет с «Химками». Может, «Динамо» выйдет уже на первое место по итогам тура, на что я очень надеюсь. Это хотя бы психологически сыграет роль», — сказал Лещенко «СЭ».

После победы над «Уралом» (1:0) в матче 5-го тура «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на первое место турнирной таблице.