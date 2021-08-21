Лещенко: «Динамо» — очень хороший конкурент «Зениту» в этом сезоне»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал промежуточное первое место московской команды в Тинькофф РПЛ.
«Динамо» в этом сезоне, учитывая омоложение состава, очень хороший конкурент «Зениту». По крайней мере, я очень надеюсь на это. Очень хотелось бы, чтобы они были хотя бы в тройке. Главное, чтобы они попали в еврокубки. Это будет стимулировать и болельщиков, и саму команду, потому что это хороший путь развития игрокам. Когда они выходят на европейскую арену, за ними наблюдают, потому что сталкиваются с командами более высокого класса. Посмотрим еще, как завтра «Рубин» сыграет с «Химками». Может, «Динамо» выйдет уже на первое место по итогам тура, на что я очень надеюсь. Это хотя бы психологически сыграет роль», — сказал Лещенко «СЭ».
После победы над «Уралом» (1:0) в матче 5-го тура «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на первое место турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Андрей Фролов
+ мильён! В еврокубки надо "автоматом" кооптировать Спартак на постоянной основе - как Великую Народную Команду еще более Великикх Братьев (не Березуцкие!), пусть даже если Спартак и чутка и загорел.
21.08.2021
alexanderpisyako
На игру Д приятно смотреть с какой лёгкостью они двигаются по полю! Как дальше будут играть сказать трудно, а сейчас увлекательно!
21.08.2021
Гантэр
Я чего то не понял певца, если конкурент Зенита то минимум серебро, если попасть в ЕК то это 5 место. Только зачем если попадаешь в Европу спустя лет 40 и сливаешь Нефтчи.Меня удивляют футбольные фуннкционеры которые заявляют наша цель Европа ,и сливают эту Европу сразу же. Никогда неповерю что можно проиграть Нефтчи без собственного желания. А то что заявляет певец вообще расплывчато и непонятно.Ничего не имею против Динамо , но думаю не больше 6 места.
21.08.2021
пал
молодцы,
21.08.2021