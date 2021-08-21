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Лещенко: «Динамо» — очень хороший конкурент «Зениту» в этом сезоне»

20:40
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал промежуточное первое место московской команды в Тинькофф РПЛ.

«Динамо» в этом сезоне, учитывая омоложение состава, очень хороший конкурент «Зениту». По крайней мере, я очень надеюсь на это. Очень хотелось бы, чтобы они были хотя бы в тройке. Главное, чтобы они попали в еврокубки. Это будет стимулировать и болельщиков, и саму команду, потому что это хороший путь развития игрокам. Когда они выходят на европейскую арену, за ними наблюдают, потому что сталкиваются с командами более высокого класса. Посмотрим еще, как завтра «Рубин» сыграет с «Химками». Может, «Динамо» выйдет уже на первое место по итогам тура, на что я очень надеюсь. Это хотя бы психологически сыграет роль», — сказал Лещенко «СЭ».

После победы над «Уралом» (1:0) в матче 5-го тура «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на первое место турнирной таблице.

 

Урал - Динамо

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр


  • Андрей Фролов

    + мильён! В еврокубки надо "автоматом" кооптировать Спартак на постоянной основе - как Великую Народную Команду еще более Великикх Братьев (не Березуцкие!), пусть даже если Спартак и чутка и загорел.

    21.08.2021

  • alexanderpisyako

    На игру Д приятно смотреть с какой лёгкостью они двигаются по полю! Как дальше будут играть сказать трудно, а сейчас увлекательно!

    21.08.2021

  • Гантэр

    Я чего то не понял певца, если конкурент Зенита то минимум серебро, если попасть в ЕК то это 5 место. Только зачем если попадаешь в Европу спустя лет 40 и сливаешь Нефтчи.Меня удивляют футбольные фуннкционеры которые заявляют наша цель Европа ,и сливают эту Европу сразу же. Никогда неповерю что можно проиграть Нефтчи без собственного желания. А то что заявляет певец вообще расплывчато и непонятно.Ничего не имею против Динамо , но думаю не больше 6 места.

    21.08.2021

  • пал

    молодцы,

    21.08.2021