Кукуян стал видеоарбитром

Один из лучших рефери своего поколения Павел Кукуян в последнее время все чаще получает назначения в роли видеоарбитра (ВАР или АВАР) и все реже работает судьей.

Сегодня в ходе встречи 2-го тура РПЛ в Оренбурге он во второй раз в двух турах выполнит обязанности ВАР. Во второй части предыдущего чемпионата России Кукуян только дважды назначался судьей, зато шесть раз его отправляли в ВАР-центр.

Вот статистика сочинца в четырех последних чемпионатах страны:

чемпионат России-2023/24 — 16 игр судьей, 14 в роли ВАР, 3 в качестве АВАР

чемпионат-2024/25 — 16 — судьей, 9 — ВАР, 8 — АВАР

чемпионат-2025/26 — 9 — судьей, 12 — ВАР, 4 — АВАР, 1 — резервный

чемпионат-202627 — 2 — ВАР.

На 16 матчей РПЛ в этом сезоне назначены 16 разных судей из 27 (26 в основном списке, Вера Опейкина — в резервном). Не получили назначений в качестве рефери 11 человек: Сергей Иванов (арбитр ФИФА), Владимир Москалев (арбитр ФИФА), Сергей Чебан (арбитр ФИФА), Кукуян (экс-арбитр ФИФА), Павел Шадыханов (экс-арбитр ФИФА), Алексей Сухой, Сергей Цыганок, Василий Казарцев, Данил Каширин, Михаил Плиско, Опейкина.