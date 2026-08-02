«Оренбург» — «Зенит»: Глушенков открыл счет на 6-й минуте

«Зенит» открыл счет в гостевом матче с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

На 6-й минуте гол забил Максим Глушенков, который реализовал выход один на один после передачи в касание от Педро.