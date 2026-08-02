Лещенко считает, что Гусев был более удачным вариантом на должность главного тренера «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о том, каким должен быть тренер бело-голубых.

«Возможно, Гусев был наиболее удачным вариантом. Он обыграл и «Балтику», и «Крылья». На самом деле, это не так важно. Главное, чтобы тренер был чуть пожестче. Команде нужен мотиватор, который будет их гонять. Не физически, а морально. Надо быть построже», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 1 очко после двух матчей. Москвичи сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили в гостях «Балтике» (1:2).

Давид Петросян