Защитник «Сочи» Цаллагов считает, что его команда заслуженно стала вице-чемпионом России

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов после разгрома «Динамо» (5:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги сезона и ответил на вопросы о расширении лиги.

«В начале матча мы проигрывали, имели опасные моменты у своих ворот. Слава богу, что все так сложилось.

Выделю партнеров по команде. Команда — это не один игрок, это все пацаны. За ними стоят доктора, администраторы, тренера. Огромное им спасибо. Выделяю свою команду.

Еврокубки? От нас это не зависит. В любом случае мы на втором месте. Заслуженное второе место.

Расширение или Кубок лиги? Я концентрируюсь на своей игре, своей команде. Что от меня не зависит, смысл на этом концентрироваться", — сказал Цаллагов.

«Сочи» с 56 очками стал вторым по итогам сезона-2021/22. «Динамо» — третье с 53 баллами.