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«Крылья Советов» возобновят тренировки 1 апреля

12:31
Футболисты &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото ФК "Крылья Советов"
Футболисты &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото ФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» на официальном сайте клуба рассказали, когда возобновят тренировки.

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля, — говорится в сообщении. — При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре.

Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления чемпионата 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется // Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18001

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