«Крылья Советов» — «Урал»: Зиньковский, Сергеев и Бикфалви выйдут на поле с первых минут
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Овсянников, Бельтюков, Солдатенков, Зеффан, Липовой, Смирнов, Пиняев, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Рыков, Герасимов, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Гагнидзе, Агеев.
Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится в Самаре сегодня, 20 ноября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю