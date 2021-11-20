Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1).

«Его работа — забивать мячи. Если бы Дзюба забивал только тогда, когда хотел передать привет кому-либо, то он был бы плохим нападающим, а он хороший форвард. Все-таки есть мнение многих экспертов, что он пригодился бы в мачте с Хорватией. Если он будет показывать футбол такого уровня, то его нужно рассматривать на стыковые матчи, кто бы ни тренировал сборную. Думаю, что это понимает и Карпин, и Дзюба», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный комментатор назвал Дзюбу выдающимся футболистом.

«Забивать голы — обязанность нападающего, но «Нижний Новгород» не «Ювентус», поэтому обольщаться не нужно. Нет сомнений, что он выдающийся футболист по российским меркам. Если бы он штамповал хет-трики в Лиге чемпионов, то он бы не в «Зените» играл, а помогал «Барселоне» выходить из кризиса. Дзюба — молодец, если будет также дальше продолжать, мы его увидим в стыках. Даже не сомневаюсь в этом», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

В матче против «Нижнего Новгорода» (5:1) 33-летний форвард забил свой пятый хет-трик. До этого четыре раза по три гола в одном матче забивали Вагнер Лав, Александр Кержаков, Олег Гарин, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон.