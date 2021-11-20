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Губерниев: «Дзюба — молодец. Если будет также дальше продолжать, мы его увидим в стыках»

Губерниев похвалил Дзюбу и допустил его возвращение в сборную России
13:18
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1).

«Его работа — забивать мячи. Если бы Дзюба забивал только тогда, когда хотел передать привет кому-либо, то он был бы плохим нападающим, а он хороший форвард. Все-таки есть мнение многих экспертов, что он пригодился бы в мачте с Хорватией. Если он будет показывать футбол такого уровня, то его нужно рассматривать на стыковые матчи, кто бы ни тренировал сборную. Думаю, что это понимает и Карпин, и Дзюба», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный комментатор назвал Дзюбу выдающимся футболистом.

«Забивать голы — обязанность нападающего, но «Нижний Новгород» не «Ювентус», поэтому обольщаться не нужно. Нет сомнений, что он выдающийся футболист по российским меркам. Если бы он штамповал хет-трики в Лиге чемпионов, то он бы не в «Зените» играл, а помогал «Барселоне» выходить из кризиса. Дзюба — молодец, если будет также дальше продолжать, мы его увидим в стыках. Даже не сомневаюсь в этом», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

В матче против «Нижнего Новгорода» (5:1) 33-летний форвард забил свой пятый хет-трик. До этого четыре раза по три гола в одном матче забивали Вагнер Лав, Александр Кержаков, Олег Гарин, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 60 (4:1), Чистяков, 88 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 72 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Пенчиков, 72) Козлов (Шарипов, 72) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 76) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Обе забьют - да

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ТБ 2.5

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