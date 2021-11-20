РПЛ огласила повестку собрания, на котором пройдут выборы президента лиги
РПЛ на своем сайте огласила повестку общего собрания лиги, которое пройдет 22 ноября. Заседание состоится в понедельник в офисе РПЛ.
В повестку собрания включены четыре темы.
1. Проект концепции стратегического развития РПЛ
2. Выборы президента РПЛ
3. Изменения в регламент РФС по разрешению споров
4. Разное
Как отмечается, на выборы президента РПЛ избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата — Ашота Хачатурянца, исполняющего обязанности президента РПЛ и председателя судейского комитета РФС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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