«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы открыли счет в матче с пенальти

«Крылья Советов» открыли счет в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0. Встреча проходит на «Солидарность Самара Арене».

На 13-й минуте матча пенальти реализовал полузащитник хозяев Фернандо Костанца. 11-метровый пенальти был назначен главным арбитром встречи Сергеем Карасевым после нарушения хавбека красно-белых Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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