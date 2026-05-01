ЭСК поддержала решения Абросимова в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорные эпизоды матча между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

Махачкалинцы обратились в ЭСК по двум эпизодам: по решению главного арбитра Ивана Абросимова не фиксировать фол Александра Черникова на Андресе Аларконе перед голом на 29-й минуте и по пенальти в пользу «быков» за фол Джемала Табидзе на Джоне Кордобе.

ЭСК единогласно поддержала оба решения Абросимова. В действиях Черникова не обнаружили нарушения и безрассудства, а назначение одиннадцатиметрового признали верным.

«Табидзе использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность игрока «Краснодара» продвигаться к мячу. Учитывая, что мяч не находился под контролем нападающего, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол. Судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение Джемалу Табидзе», — говорится в мотивировке решения о назначенном пенальти.

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