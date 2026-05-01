«Крылья Советов» — «Спартак»: Карасев правильно наказал красно-белых пенальти

На 10-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, самостоятельно принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде спартаковец Эсекьель Барко допустил ошибку в единоборстве с Сергеем Бабкиным, зацепил его правую ногу и сбил его. Рефери правильно оценил случившееся в штрафной площади, видеоассистенты провели проверку и не вмешались в его действия.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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