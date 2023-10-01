Дубль Горшкова принес «Крыльям» разгромную победу над «Спартаком»

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ — 4:0.

Дублем за самарцев отметился Юрий Горшков. Защитник отличился на 8-й и 26-й минутах. На 78-й минуте счет до разгромного довел Бенхамин Гарре. На 90-й минуте после ошибки Срджана Бабича и Александра Максименко за хозяев отличился экс-форвард «Спартака» Владислав Шитов.

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.

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