«Крылья» — «Спартак»: Шитов забил в пустые ворота после ошибки Максименко и Бабича
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил в ворота «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ — 4:0.
На 90-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич корпусом сдерживал Шитова, на мяч вышел голкипер красно-белых Александр Максименко, но оба игрока «Спартака» не пошли к мячу, после чего Шитов забил в пустые ворота.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
Новости