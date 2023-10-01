«Крылья» — «Спартак»: Шитов забил в пустые ворота после ошибки Максименко и Бабича

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил в ворота «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ — 4:0.

На 90-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич корпусом сдерживал Шитова, на мяч вышел голкипер красно-белых Александр Максименко, но оба игрока «Спартака» не пошли к мячу, после чего Шитов забил в пустые ворота.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».