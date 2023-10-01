«Крылья Советов» — «Спартак»: видео голов

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0 в матче 10-го тура чемпионата России.

В первом тайме дубль сделал защитник самарцев Юрий Горшков. До этого 24-летний россиянин забил в РПЛ два гола за 62 игры.

После перерыва Бенхамин Гарре сделал счет разгромным, а Владислав Шитов на 90-й минуте установил окончательный счет.

7-я минута. Горшков — 1:0

25-я минута. Горшков — 2:0

78-я минута. Гарре — 3:0

90-я минута. Шитов — 4:0