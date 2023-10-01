«Крылья Советов» — «Спартак»: видео голов
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0 в матче 10-го тура чемпионата России.
В первом тайме дубль сделал защитник самарцев Юрий Горшков. До этого 24-летний россиянин забил в РПЛ два гола за 62 игры.
После перерыва Бенхамин Гарре сделал счет разгромным, а Владислав Шитов на 90-й минуте установил окончательный счет.
7-я минута. Горшков — 1:0
25-я минута. Горшков — 2:0
78-я минута. Гарре — 3:0
90-я минута. Шитов — 4:0
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|
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|
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|
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|2
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|8
|
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|10
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|9-16
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|10
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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