«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 16-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Евгеньев, Божин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.