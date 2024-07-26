«Крылья Советов» — «Ростов»: Лангович забил третий мяч гостей

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«Ростов» забил третий мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче 2-го тура РПЛ — 3:1.

На 73-й минуте за ростовчан забил защитник Андрей Лангович.